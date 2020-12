Per il Comitato nazionale di bioetica il vaccino anti Covid-19 è “bene comune” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A breve arriveranno i nuovi vaccini per il Covid-19, dopo aver superato la procedura prevista di autorizzazione in base ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia. Si è in attesa del via libera dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema). In Italia, così negli altri paesi, è iniziata la fase organizzativa sia per quanto riguarda gli acquisti e la logistica sia per gli aspetti più strettamente sanitari. Una corsa contro il tempo per poter assicurare un necessario e insostituibile presidio di prevenzione che può segnare la vera svolta in questa pandemia. Tuttavia, sono diversi gli interrogativi che emergono. A chi distribuire per primo il vaccino, viste le limitate disponibilità? Come raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale? La vaccinazione sarà facoltativa o dovrà essere obbligatoria? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A breve arriveranno i nuovi vaccini per il-19, dopo aver superato la procedura prevista di autorizzazione in base ai requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia. Si è in attesa del via libera dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema). In Italia, così negli altri paesi, è iniziata la fase organizzativa sia per quanto riguarda gli acquisti e la logistica sia per gli aspetti più strettamente sanitari. Una corsa contro il tempo per poter assicurare un necessario e insostituibile presidio di prevenzione che può segnare la vera svolta in questa pandemia. Tuttavia, sono diversi gli interrogativi che emergono. A chi distribuire per primo il, viste le limitate disponibilità? Come raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale? La vaccinazione sarà facoltativa o dovrà essere obbligatoria? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a ...

lorepregliasco : A cosa serve continuare con le falsità sui brogli? A raccogliere donazioni per ripagare i debiti e finanziare il n… - ItalyMFA : ???????? Il Ministro @luigidimaio è oggi a Zagabria, #Croazia, per presiedere il Comitato di Coordinamento dei Ministri… - SeaWatchItaly : 'Il diritto al soccorso è istanza primaria di tutela della vita nelle costituzioni e nelle convenzioni internaziona… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Covid, Comitato per il diritto alla cura diffida la Regione: Tamponi in ritardo in Liguria e m… - veneziaunica : RT @kid_pass: Un appuntamento live per scoprire cosa è il commercio equo e solidale e come possiamo agire con un consumo responsabile. Inco… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Comitato Covid, Comitato per il diritto alla cura diffida la Regione: «Tamponi in ritardo in Liguria e mancata assistenza domiciliare» Il Secolo XIX 02/12 - Laura Cappellazzo racconta storie di violenza sulle donne, evento online promosso dal Comitato Chiesa Vecchia di Biadene

Prosegue la programmazione di eventi online promossa dal Comitato Chiesa Vecchia di Biadene. Venerdì 4 dicembre, alle 20,45, si terrà l’incontro con Laura Cappellazzo, che presenterà il libro “Donne d ...

PMI Day, in Calabria oltre 1100 studenti a scuola d’impresa

“Il PMI DAY rappresenta uno degli appuntamenti principali per la Piccola Industria – spiega il presidente del Comitato PI di Unindustria Calabria, Daniele Diano-. Quest’anno, a causa delle norme per ...

Prosegue la programmazione di eventi online promossa dal Comitato Chiesa Vecchia di Biadene. Venerdì 4 dicembre, alle 20,45, si terrà l’incontro con Laura Cappellazzo, che presenterà il libro “Donne d ...“Il PMI DAY rappresenta uno degli appuntamenti principali per la Piccola Industria – spiega il presidente del Comitato PI di Unindustria Calabria, Daniele Diano-. Quest’anno, a causa delle norme per ...