Per France Football Maradona è meglio di Pelè (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Maradona è meglio di Pelè, almeno lo è per France Football che ieri ha rielaborato palmares del Pallone d’Oro dal 1956 con le regole attuali, aprendolo cioè anche a calciatori non europei, purché giocassero nel nostro continente. Maradona allora ne avrebbe vinti due di Palloni d’oro. Meno di Messi (6). Il re resterebbe però il rivale virtuale di sempre: Pelé, con almeno 7 titoli. Ma il paragone rimane comunque falsato. Nel riconteggio Diego sarebbe alito sul gradino più alto nel 1986, quando entrò nella storia per la “mano de dios” ai Mondiali. E ancora nel 1990 quando invece fu premiato Matthaus. Pelé, magari più prolifico di Maradona (757 gol a 346, tra nazionale e club), ma in tempi in cui gli avversari erano palesemente solo suoi sudditi. Mentre l’argentino, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020)di, almeno lo è perche ieri ha rielaborato palmares del Pallone d’Oro dal 1956 con le regole attuali, aprendolo cioè anche a calciatori non europei, purché giocassero nel nostro continente.allora ne avrebbe vinti due di Palloni d’oro. Meno di Messi (6). Il re resterebbe però il rivale virtuale di sempre: Pelé, con almeno 7 titoli. Ma il paragone rimane comunque falsato. Nel riconteggio Diego sarebbe alito sul gradino più alto nel 1986, quando entrò nella storia per la “mano de dios” ai Mondiali. E ancora nel 1990 quando invece fu premiato Matthaus. Pelé, magari più prolifico di(757 gol a 346, tra nazionale e club), ma in tempi in cui gli avversari erano palesemente solo suoi sudditi. Mentre l’argentino, ...

napolista : Per France Football #Maradona è meglio di #Pelè La Gazzetta riporta i riconteggi, effettuati con le regole attuali… - Claudia_nurse_ : RT @MarceVann: Pare sia trapelato il filmato di #Gualtieri, mentre negoziava a Bruxelles le modifiche del #MES, in cui si vedono chiarament… - France_cocozza : RT @CottarelliCPI: Ecco il mio video per la campagna per incoraggiare la lettura di libri 'Attenzione:#LaLetturaCreaIndipendenza'. Ritwitta… - stormi1904 : RT @MercurioPsi: @ATtACcatiAlBus @icomei @MaxDG63 @mauvita @StregaLorelei @stregatto____ @scrocknroll @smarolazo @SiTro82 @mrFanGu @Franz60… - mauvita : @MercurioPsi @ATtACcatiAlBus @icomei @MaxDG63 @StregaLorelei @stregatto____ @scrocknroll @smarolazo @SiTro82… -

Ultime Notizie dalla rete : Per France Francia - Italia 36-5: le pagelle - Nazionale italiana rugby RugbyMeet Ristoratrice scrive a Conte: "Dateci certezze"

Si chiama Severine Isabey, ha 45 anni e 22 dipendenti, e chiede al premier come e quando ripartire. "Qui si naviga a vista" ...

Il pilota francese sta bene, la Fia indaga sull’accaduto

ROMA. La Fia e i vertici della Formula 1, insieme con i team, stanno indagando a tutto campo sull'incidente avvenuto domenica al francese Romain Grosjean sul circuito di Sakkir, per comprenderne ...

Si chiama Severine Isabey, ha 45 anni e 22 dipendenti, e chiede al premier come e quando ripartire. "Qui si naviga a vista" ...ROMA. La Fia e i vertici della Formula 1, insieme con i team, stanno indagando a tutto campo sull'incidente avvenuto domenica al francese Romain Grosjean sul circuito di Sakkir, per comprenderne ...