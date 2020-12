Parola di Maldini: "Obiettivo Champions, io sono legato a un Milan vincente" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dicembre 2020 " Il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato a tuttotondo della sua esperienza al Milan . Sul suo nuovo ruolo l'ex colonna ha spiegato: «Credo di essermi preparato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 2 dicembre 2020)o, 2 dicembre 2020 " Il direttore tecnico rossonero Paoloha parlato a tuttotondo della sua esperienza al. Sul suo nuovo ruolo l'ex colonna ha spiegato: «Credo di essermi preparato ...

Ma_Do_Sd : RT @jeanpauldl1998: @sburrotre Non mi sembra che Maldini a DAZN abbia nominato la parola 'muflone' - sburrotre : RT @jeanpauldl1998: @sburrotre Non mi sembra che Maldini a DAZN abbia nominato la parola 'muflone' - jeanpauldl1998 : @sburrotre Non mi sembra che Maldini a DAZN abbia nominato la parola 'muflone' - Bonaz54061306 : @Alemilanista86 @IleniaRagozzino Ragazzi, sappiate che Gattuso finché il Milan non entrerà stabilmente in Champions… -