Paolo Hendel e la raccolta per la ricerca sugli anticorpi monoclonali: “È la cura che hanno dato a Trump e ora sta bene. Anche se normale non è…” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’attore Paolo Hendel ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve video in cui, con la consueta ironia, invita a sostenere la raccolta fondi avviata da Coop Alleanza a favore della ricerca sugli anticorpi monoclonali. “Cosa sono? So che servono a combattere il virus e funzionano. È la cura che hanno dato a Trump quando si è ammalato. E lui adesso sta benissimo. Oh dio, forse normale non è, ma era già così prima di ammalarsi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’attoreha pubblicato sul proprio profilo Facebook un breve video in cui, con la consueta ironia, invita a sostenere lafondi avviata da Coop Alleanza a favore della. “Cosa sono? So che servono a combattere il virus e funzionano. È lachequando si è ammalato. E lui adesso sta benissimo. Oh dio, forsenon è, ma era già così prima di ammalarsi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italia_Notizie : Paolo Hendel e la raccolta per la ricerca sugli anticorpi monoclonali: “È la cura che hanno dato a Trump e ora sta… - clikservernet : Paolo Hendel e la raccolta per la ricerca sugli anticorpi monoclonali: “È la cura che hanno dato a Trump e ora sta… - Noovyis : (Paolo Hendel e la raccolta per la ricerca sugli anticorpi monoclonali: “È la cura che hanno dato a Trump e ora sta… - ilfattovideo : Paolo Hendel e la raccolta per la ricerca sugli anticorpi monoclonali: “È la cura che hanno dato a Trump e ora sta… - MarlonJD1978 : @augustociardi75 1-Vergassola 2-Panariello 3-Troisi (mi odieranno in molti) 4-Bergonzoni 5-Manera(fa cadere i cogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Hendel Paolo Hendel e la raccolta per la ricerca sugli anticorpi monoclonali: “È la cura che hanno dato a… Il Fatto Quotidiano “Il primo vaccino per il Covid? Scoperto da due migranti. Povero Salvini, un periodaccio…”: l’ironia di Paolo Hendel sul leader della Lega

“Sul più bello una bella notizia…il primo vaccino per il Covid è stato trovato da una coppia di ricercatori immigrati negli anni ’60 in Germania dalla Turchia. E qui il mio pensiero va a Matteo Salvin ...

“Sul più bello una bella notizia…il primo vaccino per il Covid è stato trovato da una coppia di ricercatori immigrati negli anni ’60 in Germania dalla Turchia. E qui il mio pensiero va a Matteo Salvin ...