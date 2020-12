Paolo Brosio e la messa della Vigilia | “La Madonna non ha le doglie alle 22”

Leggi su yeslife

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), ospite di Pomeriggio Cinque, critica aspramente il Governo per quanto riguarda ladi Natale: “Lanon ha le22” “Non si possono rinnegare i valori cristiani“, ha gridatoa Pomeriggio Cinque, ospite da Barbara D’Urso. L’uomo è adirato per via delle voci che circolano sulla L'articolo proviene da YesLife.it.