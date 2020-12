Paolo Brosio e la fidanzata, qui si mette male. Sganciata la bomba: “Ho la prova regina” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono settimane che nei salotti tv di Barbara D’Urso si parla di Paolo Brosio e della sua giovanissima fidanzata, Maria Laura De Vitis. Non tutti, come Mila Suarez, credono a questa storia d’amore ma se ne parla anche perché è spuntata fuori la rivelazione di un imprenditore che è finito sulle pagine della cronaca rosa e di conseguenza da Carmelita per una presunta storia segreta con la fidanzata di Brosio. Storia che il giornalista ed ex concorrente del GF Vip, anche se è rimasto nella Casa per poco, nega: “Non c’è mai stato nulla. Nemmeno un bacio”. Ma Diego Granese, questo il nome dell’imprenditore trentenne milanese accostato a quello della bella Maria Laura ora dice di avere le prove. Anzi, “la prova regina”, come la definisce lui stesso in una intervista esclusiva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono settimane che nei salotti tv di Barbara D’Urso si parla die della sua giovanissima, Maria Laura De Vitis. Non tutti, come Mila Suarez, credono a questa storia d’amore ma se ne parla anche perché è spuntata fuori la rivelazione di un imprenditore che è finito sulle pagine della cronaca rosa e di conseguenza da Carmelita per una presunta storia segreta con ladi. Storia che il giornalista ed ex concorrente del GF Vip, anche se è rimasto nella Casa per poco, nega: “Non c’è mai stato nulla. Nemmeno un bacio”. Ma Diego Granese, questo il nome dell’imprenditore trentenne milanese accostato a quello della bella Maria Laura ora dice di avere le prove. Anzi, “la, come la definisce lui stesso in una intervista esclusiva ...

