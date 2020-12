Palerrmo-Viterbese | ultimo recupero post-Covid | i rosanero adesso vogliono spiccare il volo

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Palermo cerca il secondo successo di fila nel match in programma questo pomeriggio contro la.Alle ore 15 è in programma l'dei recuperi-19 che la compaginedovrà disputare, dopo il cluster di contagi accorso all'interno dello spogliatoio a seguito della gara di Bisceglie dello scorso 18 ottobre.Palermo-, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C-Girone C, sarebbe dovuta andare in scena lo scorso 1° novembre. Tuttavia, la societàchiese e ottenne il rinvio dell’incontro per via della situazione legata al focolaio di infetti nel gruppo squadra. Situazione che in quei giorni vigeva anche in quel di Viterbo: un focolaio che ha coinvolto l’intero staff tecnico della prima ...