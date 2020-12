Palermo-Viterbese 0-0: rosanero fermi al palo, un sussulto e tanti sbadigli. Commento primo tempo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ultimo atto del maxi ciclo casalingo figlio dell'emergenza Covid-19.Il Palermo chiude la serie di gare da recuperare sfidando la Viterbese allo stadio "Renzo Barbera" in quello che è di fatto il quinto match consecutivo disputato tra le mura amiche. Boscaglia vara una formazione piuttosto audace, regalando un paio di interessanti novità nell'undici titolare.Il 4-2-3-1 coniato nella fattispecie dal tecnico rosanero è così composto: Pelagotti tra i pali, Almici e Crivello esterni bassi con Marconi ed Accardi tandem di centrali difensivi. Odjer-Broh coppia di interni in mediana, tridente dalla spiccata vocazione offensiva, con Silipo e Kanoute estremi e Rauti trequartista centrale, a supporto di Saraniti. Pronti via, Silipo calibra una parabola velenosa con il sinistro su palla inattiva e timbra il palo firmando la prima ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ultimo atto del maxi ciclo casalingo figlio dell'emergenza Covid-19.Ilchiude la serie di gare da recuperare sfidando laallo stadio "Renzo Barbera" in quello che è di fatto il quinto match consecutivo disputato tra le mura amiche. Boscaglia vara una formazione piuttosto audace, regalando un paio di interessanti novità nell'undici titolare.Il 4-2-3-1 coniato nella fattispecie dal tecnicoè così composto: Pelagotti tra i pali, Almici e Crivello esterni bassi con Marconi ed Accardi tandem di centrali difensivi. Odjer-Broh coppia di interni in mediana, tridente dalla spiccata vocazione offensiva, con Silipo e Kanoute estremi e Rauti trequartista centrale, a supporto di Saraniti. Pronti via, Silipo calibra una parabola velenosa con il sinistro su palla inattiva e timbra ilfirmando la prima ...

bennygiardina : Doppietta di Lucca, tutto solo in area piccola non sbaglia di testa. #Palermo 3-3 #Viterbese - sport_viterbo : “LIVE”. PALERMO-VITERBESE 2-3. MBENDE DI TESTA RIPORTA IN VANTAGGIO I GIALLOBLU - mariocaruso90 : #Viterbese: 7 gol in 11 partite prima di oggi, 3 in 82 minuti adesso. #Palermo - ILOVEPACALCIO : LIVE #PALERMOVITERBESE 2-3: doppietta di #Tounkara al minuto 81 - Ilovepalermocalcio - bennygiardina : Mbende salta più in alto di tutti sulla punizione di Bensaja, ospiti di nuovo avanti. #Palermo 2-3 #Viterbese -