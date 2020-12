Pagamento Imu, calcolo, scadenza e saldo 2020: chi potrà beneficiare della cancellazione per Covid-19 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si concretizzano nuove importanti precisazioni rispetto al Pagamento del saldo Imu 2020. All’interno del decreto Ristori quarter sono stati forniti i chiarimenti relativi alla cancellazione della scadenza legata al tributo. Questa potrà essere adottata dai soggetti passivi d’imposta che hanno subito le conseguenze dell’emergenza coronavirus. In particolare, il legislatore ha indicato alcune specifiche categorie di contribuenti che potranno beneficiare dell’agevolazione. A tal proposito è opportuno anche evidenziare che già all’interno dei precedenti decreti (il riferimento va ai dl rilancio e agosto) sono stati previsti alcuni provvedimenti di vantaggio pensati per gli immobili riguardanti il settore del turismo e delle strutture ricettive. Il ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si concretizzano nuove importanti precisazioni rispetto aldelImu. All’interno del decreto Ristori quarter sono stati forniti i chiarimenti relativi allalegata al tributo. Questaessere adottata dai soggetti passivi d’imposta che hanno subito le conseguenze dell’emergenza coronavirus. In particolare, il legislatore ha indicato alcune specifiche categorie di contribuenti che potrannodell’agevolazione. A tal proposito è opportuno anche evidenziare che già all’interno dei precedenti decreti (il riferimento va ai dl rilancio e agosto) sono stati previsti alcuni provvedimenti di vantaggio pensati per gli immobili riguardanti il settore del turismo e delle strutture ricettive. Il ...

