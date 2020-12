Ospedali San Paolo e Carlo di Milano, le opposizioni all’attacco della giunta lombarda: “Serve chiarezza. Inaccettabile punire i medici” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Bisogna fare chiarezza, lo si deve ai medici, lo si deve ai milanesi”. Arriva in Consiglio Regionale, con la forza di una mozione urgente e di un’interrogazione trasversale alle opposizioni, la vicenda degli Ospedali Santi Carlo e Paolo di Milano, dove cinquanta tra medici d’urgenza e infermieri a fine novembre avevano denunciato il collasso dei reparti d’urgenza dell’eccessivo afflusso di pazienti e delle carenze d’organico per farvi fronte, tali da costringerli “a scelte eticamente non accettabili”. Alla quale è seguita la rimozione del loro primario e la disposizione di un’audit interno molto controverso. L’assessore Gallera ha rimesso alla chiusura dell’audit ogni intervento sulla vicenda confermando fiducia nella direzione. Michele Usuelli (Più Europa-Radicali) invita ad andare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Bisogna fare, lo si deve ai medici, lo si deve ai milanesi”. Arriva in Consiglio Regionale, con la forza di una mozione urgente e di un’interrogazione trasversale alle, la vicenda degliSantidi, dove cinquanta tra medici d’urgenza e infermieri a fine novembre avevano denunciato il collasso dei reparti d’urgenza dell’eccessivo afflusso di pazienti e delle carenze d’organico per farvi fronte, tali da costringerli “a scelte eticamente non accettabili”. Alla quale è seguita la rimozione del loro primario e la disposizione di un’audit interno molto controverso. L’assessore Gallera ha rimesso alla chiusura dell’audit ogni intervento sulla vicenda confermando fiducia nella direzione. Michele Usuelli (Più Europa-Radicali) invita ad andare ...

SimoneCosimi : Con tutto il rispetto, non credo che con 800 morti al giorno possiamo concederci: 1) quello che si è visto intorno… - fattoquotidiano : Ospedali San Paolo e Carlo di Milano, le opposizioni all’attacco della giunta lombarda: “Serve chiarezza. Inaccetta… - MPenikas : FQ: Ospedali San Paolo e Carlo di Milano, le opposizioni all’attacco della giunta lombarda: “Serve chiarezza. Inac… - EugenioGiani : Grazie a chi con dedizione e altruismo lavora senza sosta negli ospedali, come al San Donato di #Arezzo, garantendo… - pepepareja : Lo stato della sanità pubblica in Lombardia. Il caso degli ospedali San Carlo e San Paolo sotto attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedali San Milano, clima ostile negli ospedali San Carlo e San Paolo: presentata interrogazione al Pirellone Fanpage.it Avellino, schianto in moto, fidanzati lasciano insieme l'ospedale dopo 3 mesi

Storia a lieto fine per la giovane coppia di fidanzati irpini ricoverati al Moscati di Avellino per oltre tre mesi dopo un drammatico incidente in moto. È stata dimessa ...

San Felice a Cancello, ragazzi aggrediti da un pit bull: uno in ospedale con 40 punti di sutura

Due ragazzi attaccati da un cane a San Felice a Cancello, uno in ospedale e quaranta punti di sutura sul braccio ...

Storia a lieto fine per la giovane coppia di fidanzati irpini ricoverati al Moscati di Avellino per oltre tre mesi dopo un drammatico incidente in moto. È stata dimessa ...Due ragazzi attaccati da un cane a San Felice a Cancello, uno in ospedale e quaranta punti di sutura sul braccio ...