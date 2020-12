Oscar 2021: niente Zoom, la cerimonia sarà dal vivo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dubbi sulle modalità con cui si terrà la Notte degli Oscar 2021? L'Academy rassicura che farà di tutto per organizzare un evento dal vivo e non su Zoom. Non ci saranno Oscar virtuali né discorsi di ringraziamento su Zoom. La cerimonia di consegna degli Oscar 2021 sarà dal vivo, come dichiara un portavoce dell'Academy e di ABC a Variety. In seguito all'emergenza sanitaria globale, l'Academy of Motion Arts and Sciences ha fatto slittare la cerimonia di consegna dei premi al 25 aprile 2021. Secondo fonti vicini all'Academy, la speranza dell'organizzazione era quella di permettere a una maggior quantità di film di partecipare alla competizione. Adesso gli organizzatori si ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dubbi sulle modalità con cui si terrà la Notte degli? L'Academy rassicura che farà di tutto per organizzare un evento dale non su. Non ci sarannovirtuali né discorsi di ringraziamento su. Ladi consegna deglidal, come dichiara un portavoce dell'Academy e di ABC a Variety. In seguito all'emergenza sanitaria globale, l'Academy of Motion Arts and Sciences ha fatto slittare ladi consegna dei premi al 25 aprile. Secondo fonti vicini all'Academy, la speranza dell'organizzazione era quella di permettere a una maggior quantità di film di partecipare alla competizione. Adesso gli organizzatori si ...

