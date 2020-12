Orgia, droghe, alcol: anche il politico “tutta famiglia” beccato alla festa clandestina (in pieno lockdown) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In pieno lockdown, una festa clandestina. Accade a Bruxelles e la notizia viene diffusa dal quotidiano Dernier Heure. Si sono riunite circa 25 persone e da quanto appreso da altri quotidiani belgi il party si sarebbe trasformato anche in un’Orgia. Tra i partecipanti, anche alcuni diplomatici e un eurodeputato ungherese, dello stesso partito del premier Viktor Orban. A confermare lo scandalo anche Sarah Durant, portavoce della procura di Bruxelles. Dalla testata giornalistica sopra citata, durante il party clandestino avvenuto in pieno lockdown e quindi nella violazione delle normative restrittive anti-Covid, un blitz della polizia avrebbe posto fine alla festa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In, una. Accade a Bruxelles e la notizia viene diffusa dal quotidiano Dernier Heure. Si sono riunite circa 25 persone e da quanto appreso da altri quotidiani belgi il party si sarebbe trasformatoin un’. Tra i partecipanti,alcuni diplomatici e un eurodeputato ungherese, dello stesso partito del premier Viktor Orban. A confermare lo scandaloSarah Durant, portavoce della procura di Bruxelles. Dtestata giornalistica sopra citata, durante il party clandestino avvenuto ine quindi nella violazione delle normative restrittive anti-Covid, un blitz della polizia avrebbe posto fine...

