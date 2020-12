Organico Covid, Anief avvia le vertenze per riconoscere il salario accessorio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Anief sta presentando in Legge di Bilancio degli emendamenti che riguardano il personale dell’Organico Covid, istituito proprio per aiutare le scuole a far rispettare il distanziamento sociale. Organico Covid, rappresentato da 70mila docenti e ATA, che però sembra avere dei diritti in meno, perché alcuni insegnanti da molti mesi lavorano nelle scuole senza esser pagati. “Abbiamo sollecitato il Ministero che ha promesso di pagare entro il 15 dicembre, – spiega il Presidente del sindacato Marcello Pacifico – ma gli stipendi non sono comunque uguali a quelli del resto del personale, perché manca una voce specifica, la retribuzione professionale ai docenti (ORPT si legge nel cedolino) o la componente individuale accessoria nel caso degli ATA (CIA). “Si tratta di elementi – sottolinea il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) –sta presentando in Legge di Bilancio degli emendamenti che riguardano il personale dell’, istituito proprio per aiutare le scuole a far rispettare il distanziamento sociale., rappresentato da 70mila docenti e ATA, che però sembra avere dei diritti in meno, perché alcuni insegnanti da molti mesi lavorano nelle scuole senza esser pagati. “Abbiamo sollecitato il Ministero che ha promesso di pagare entro il 15 dicembre, – spiega il Presidente del sindacato Marcello Pacifico – ma gli stipendi non sono comunque uguali a quelli del resto del personale, perché manca una voce specifica, la retribuzione professionale ai docenti (ORPT si legge nel cedolino) o la componente individuale accessoria nel caso degli ATA (CIA). “Si tratta di elementi – sottolinea il ...

