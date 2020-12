Oggi è un altro giorno | Nancy Brilli e il ricordo doloroso di sua madre | «Non ho realizzato di averla persa»

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro

Liberoquotidiano.it

Risalgono sopra quota ventimila, per l’esattezza a 20.709 i contagi in Italia ma con 25mila tampini in più di ieri. Sono 684 le nuove vittime da coronavirus. Sono 47 in meno i letti occuoati in terapi ...Il bollettino di mercoledì 2 dicembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 20.709 contagi su 207.143 tamponi ...