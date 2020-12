(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’ex presidente Barackha messo in guardia i giovanidall’lo slogantheper ottenere cambiamenti nella polizia. Li ha esortati invece ad avere una discussione più inclusiva per attuare meglio i cambiamenti.ha dichiarato che questi slogan possono attirare le persone, ma rendono impossibile l’attuazione dei cambiamenti.: serve

MoliPietro : Obama – attivisti, attenzione a usare “defund the police” - periodicodaily : Obama – attivisti, attenzione a usare “defund the police” #obama -

Ultime Notizie dalla rete : Obama attivisti

TarantoBuonaSera.it

Barack Obama ha messo in guardia i giovani attivisti dall’usare lo slogan “defund the police” per ottenere cambiamenti nella polizia.La storia del dreamer messicano con la moglie italiana che ha vissuto gli ultimi anni nel terrore della deportazione ...