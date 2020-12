Nuovo farmaco dagli Usa a Pagani per curare una rara neoplasia | in sei mesi spariti cancro e metastasi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’unica speranza di Arturo, trentenne affetto dauroteliale, era quella di accedere ad una cura con unapprovato negli Stati Uniti, ma non ancora disponibile in Italia. Perciò, l’Asl Salerno, seifa, ha autorizzato una procedura lampo per l’acquisto e per dare il via alle cure. Oggi, “la rivalutazione strumentale multidisciplinare, effettuata proprio in questi giorni, con Tc e Pet total body, ha dimostrato una remissione completa della malattia e la scomparsa totale delle”, spiegano dall’azienda sanitaria locale. Il direttore di Oncologia del Polo Oncologico di, Giuseppe Di Lorenzo, sottolinea di essere rimasto “molto sorpreso quando abbiamo rivalutato il caso, confrontando le indagini strumentali di questi”. Per il medico, “risultati come ...