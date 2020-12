Nuovo DPCM | stretta finale | il Governo si prepara ad affrontare le festività

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilsembrerebbe essere alle battute finali sulNatale. Conte e Speranza nuovamente a colloquio con le Regioni. Il 4 dicembre si avvicina, tutte le ipotesi per leNatale. Siamo alle ultime battute, lada parte delprima di comunicare i nuovi provvedimenti in vista delle. Il concetto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM

L'episodio si è verificato nella giornata di sabato, in provincia di Foggia. A segnalare le persone assembrate nell'edificio è stata una telefonata anonima ..."Noi non possiamo permetterci la terza ondata - ha sottolineato Boccia - perché non vogliamo che una sola persona possa morire per covid nel corso del nuovo anno" ...