Nuovo Dpcm, ristorante chiuso? L’originale idea per salvare Capodanno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il tempo di Covid e emergenza sanitaria i ristoratori pensano a soluzioni originali per riuscire a salvare una parte degli incassi. Da Jesolo la proposta per Capodanno: cenone a pranzo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il tempo di Covid e emergenza sanitaria i ristoratori pensano a soluzioni originali per riuscire auna parte degli incassi. Da Jesolo la proposta per: cenone a pranzo.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

