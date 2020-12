Nuovo Dpcm Natale, Speranza: «25, 26/12 e 1/1 blocco spostamenti anche tra Comuni. Il vaccino non sarà obbligatorio» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza riferisce al Senato sul piano vaccini: «Ci aspettano altre settimane di sacrifici, poi Rt scenderà. Attenzione ad allentare le... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid, il ministro della Salute Robertoriferisce al Senato sul piano vaccini: «Ci aspettano altre settimane di sacrifici, poi Rt scenderà. Attenzione ad allentare le...

Tg1Raiofficial : #Governo al lavoro sul nuovo #Dpcm per le festività natalizie. Confermata la linea del rigore sugli spostamenti tra… - Corriere : Natale e Capodanno con coprifuoco, stop spostamenti dal 20, deroga per i nonni: le misure - Corriere : ?? Resta la divisione in tre fasce. Coprifuoco alle 22 a Natale e Capodanno - Corriere : Speranza: «Il vaccino sarà gratuito per tutti, serviranno probabilmente due dosi» - finelinevstyles : RT @sono_stressata: oltre il film ci annunci pure il nuovo dpcm? -