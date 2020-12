Nuovo dpcm Natale, Boccia: «Italia zona gialla da metà dicembre». Scontro sui ristoranti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continuano le distanze nella maggioranza su alcuni aspetti del Nuovo dpcm anti Covid. Tra gli aspetti più dibattuti stamattina in una lunga riunione al Senato, secondo fonti parlamentari di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continuano le distanze nella maggioranza su alcuni aspetti delanti Covid. Tra gli aspetti più dibattuti stamattina in una lunga riunione al Senato, secondo fonti parlamentari di...

Dpcm di Natale, Italia tutta gialla e restrizioni fino a metà gennaio con misure rigide

Il nuovo Dpcm di natale, che entrerà in vigore da venerdì, potrebbe durare anche fino al 15 di gennaio e italia tutta gialla ...

