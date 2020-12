Nuovo Dpcm, fuoco e fiamme nel governo. Scuola, ristoranti e nonni: i primi “divieti natalizi” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alta tensione nel governo sul Nuovo Dpcm. Un lungo braccio di ferro tra aperturisti e rigoristi nella riunione con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza. Alla fine, nella sostanza, è la linea dura a prevalere in particolare sul capitolo spostamenti. Dal 21 dicembre saranno consentiti solo quelli per il rientro dei residenti o al domicilio. Niente ricongiungimenti familiari né la possibilità di raggiungere le seconde case. Nuovo Dpcm, niente ricongiungimento con i nonni Esigenza, quello dello stop alla mobilità, fortemente sottolineata da Roberto Speranza, Francesco Boccia, Dario Franceschini e Alfonso Bonafede. Inoltre il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio non saranno consentiti spostamenti tra i Comuni per una stretta ancora più incisiva. Questo, per tenere a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Alta tensione nelsul. Un lungo braccio di ferro tra aperturisti e rigoristi nella riunione con il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza. Alla fine, nella sostanza, è la linea dura a prevalere in particolare sul capitolo spostamenti. Dal 21 dicembre saranno consentiti solo quelli per il rientro dei residenti o al domicilio. Niente ricongiungimenti familiari né la possibilità di raggiungere le seconde case., niente ricongiungimento con iEsigenza, quello dello stop alla mobilità, fortemente sottolineata da Roberto Speranza, Francesco Boccia, Dario Franceschini e Alfonso Bonafede. Inoltre il 25, il 26 dicembre e il 1 gennaio non saranno consentiti spostamenti tra i Comuni per una stretta ancora più incisiva. Questo, per tenere a ...

Parzialmente soddisfatti della manovra comunale sono invece i ristoratori. "Gli sconti sulla Tari e i bonus affitti sono già qualcosa – dice Federico Riccò, titolare di ‘Bottega 39’ – certo è ovvio ch ...

Capodanno, si lavora su chiusura alle 18

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - A Capodanno, per evitare veglioni, anche i ristoranti degli alberghi potrebbero dover chiudere alle 18: per i clienti solo servizio in camera. E' l'ipotesi che emerge dal verti ...

