Nuovo Dpcm di Natale, il governo valuta la chiusura dei Comuni durante i giorni di festa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A un giorno dalla scadenza del Decreto in vigore dallo scorso 4 novembre, ancora si fatica a capire che direzione prenderà il governo per affrontare le festività. Tra oggi e domani, infatti, dovrà essere presentato il Nuovo Dpcm di Natale, con tutte le regole da seguire, probabilmente, almeno fino all’epifania. Si potranno raggiungere i familiari in un’altra regione? Ci saranno ancora le zone rosse, arancioni e gialle? I bar e i ristoranti riapriranno? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. >> Leggi anche: Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid: «Per umanizzare le cure» Nuovo Dpcm di Natale, cosa sta valutando il governo Sul fatto che sarà un Natale diverso nessuno ormai ha più dubbi. Ma ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A un giorno dalla scadenza del Decreto in vigore dallo scorso 4 novembre, ancora si fatica a capire che direzione prenderà ilper affrontare le festività. Tra oggi e domani, infatti, dovrà essere presentato ildi, con tutte le regole da seguire, probabilmente, almeno fino all’epifania. Si potranno raggiungere i familiari in un’altra regione? Ci saranno ancora le zone rosse, arancioni e gialle? I bar e i ristoranti riapriranno? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. >> Leggi anche: Pisa, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti Covid: «Per umanizzare le cure»di, cosa stando ilSul fatto che sarà undiverso nessuno ormai ha più dubbi. Ma ...

