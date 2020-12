Nuovo dpcm, c’è attesa per l’annuncio di Conte: forse domani pomeriggio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) C’è attesa per l’ufficializzazione del prossimo dpcm da parte del premier Giuseppe Conte in vista delle festività natalizie. Giuseppe Conte (Facebook)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà con tutta probabilità nel pomeriggio o nella serata di domani per rendere, di fatto, ufficiale il Nuovo dpcm, che Conterrà tutte le misure riguardanti il periodo delle prossime festività natalizie. Tali provvedimenti dovrebbero essere validi fino all’epifania. Resta ancora qualche angolo da smussare, ma pare che il provvedimento sia bello che pronto. L’attesa è quasi terminata insomma, tra qualche ora tutti gli italiani sapranno quali saranno le regole da seguire nel corso delle ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) C’èper l’ufficializzazione del prossimoda parte del premier Giuseppein vista delle festività natalizie. Giuseppe(Facebook)Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, parlerà con tutta probabilità nelo nella serata diper rendere, di fatto, ufficiale il, cherrà tutte le misure riguardanti il periodo delle prossime festività natalizie. Tali provvedimenti dovrebbero essere validi fino all’epifania. Resta ancora qualche angolo da smussare, ma pare che il provvedimento sia bello che pronto. L’è quasi terminata insomma, tra qualche ora tutti gli italiani sapranno quali saranno le regole da seguire nel corso delle ...

marcodimaio : Lo ribadiamo, ancora una volta: si può continuare a tenere alta la guarda permettendo alle persone legate da affett… - Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - SkyTG24 : ?? #Covid19, nuovo #Dpcm: 25 e 26/12 e 1/1 blocco degli spostamenti anche tra i Comuni - ecilaimrev : RT @autoportante_: il nuovo dpcm si avvia ad essere ridicolo: sì alle messe che sono una bella occasione di contagio ma no alla persona sin… - wwereafirelove : Vedo che non sono l’unica ad essere incazzata per il nuovo dpcm ? -