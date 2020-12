Nuova Audi SQ5 Tdi | elettrificazione sportiva

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) VERONA (ITALPRESS) Dopo l’introduzione sul mercato del restyling della seconda generazione di Q5,SQ5 TDI si colloca al top dell’offerta del modello della gamma Q. Il propulsore Diesel a 6 cilindri coniuga una straordinaria potenza e un’elevata efficienza: 341 CV e 700 Nm di coppia sono costantemente disponibili in un range più ampio rispetto alla precedente generazione, compreso tra 1.750 e 3.250 giri/min. All’erogazione ancor più rapida si accompagnano lo scatto da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi, la velocità massima – autolimitata – di 250 km/h.Il propulsore beneficia di molteplici affinamenti tecnici: i pistoni sono realizzati in acciaio forgiato, anzichè in alluminio, così da ridurre le dispersioni di calore. Gli iniettori piezoelettrici si avvalgono di nuovi sensori che permettono sino a otto iniezioni per ciclo e una gestione eccezionalmente precisa della ...