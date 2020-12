Nudi, sporchi e abbandonati nei corridoi: le immagini sulle terribili condizioni dei pazienti Covid in un ospedale della Romania (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nudi, sporchi, abbandonati nei corridoi senza assistenza e con servizi igienici in pessime condizioni. Sono queste le condizioni in cui si trovano i pazienti del reparto Covid dell’ospedale di Resita in Romania. Le immagini che hanno provocato le reazioni sdegnate a livello nazionale ed europeo hanno già fatto il giro dei social, tanto che lo stesso direttore del nosocomio e il governo, tramite il ministero della Salute, hanno dovuto ammettere che documentano le reali condizioni del reparto nell’ospedale rumeno. La struttura, situata in una cittadina nell’ovest della Romania, si trova a pochi chilometri da Timisoara e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020)neisenza assistenza e con servizi igienici in pessime. Sono queste lein cui si trovano idel repartodell’di Resita in. Leche hanno provocato le reazioni sdegnate a livello nazionale ed europeo hanno già fatto il giro dei social, tanto che lo stesso direttore del nosocomio e il governo, tramite il ministeroSalute, hanno dovuto ammettere che documentano le realidel reparto nell’rumeno. La struttura, situata in una cittadina nell’ovest, si trova a pochi chilometri da Timisoara e ...

fattoquotidiano : Nudi, sporchi e abbandonati nei corridoi: le immagini sulle terribili condizioni dei pazienti Covid in un ospedale… - arbidani : RT @fattoquotidiano: Nudi, sporchi e abbandonati nei corridoi: le immagini sulle terribili condizioni dei pazienti Covid in un ospedale del… - OmbraDuca : RT @fattoquotidiano: Nudi, sporchi e abbandonati nei corridoi: le immagini sulle terribili condizioni dei pazienti Covid in un ospedale del… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Nudi, sporchi e abbandonati nei corridoi: le immagini sulle terribili condizioni dei pazienti Covid in un ospedale del… - Fredericknapoli : RT @fattoquotidiano: Nudi, sporchi e abbandonati nei corridoi: le immagini sulle terribili condizioni dei pazienti Covid in un ospedale del… -