Nudi | sporchi e abbandonati al proprio destino in corridoio | il reparto Covid choc in Romania

Ultime Notizie dalla rete : Nudi sporchi

Il Mattino

Le foto hanno fatto il giro dei social. Gli ospiti di un reparto Covid a Resita, in Romania, erano stati abbandonati al loro destino: nudi, sporchi e senza alcuna sicurezza sul piano igienico ...«Con un'altra pandemia così non resistiamo, Bill Gates ci aveva avvertito». Lo ha detto Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence della ...