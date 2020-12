Notizie Serie Tv 2 dicembre | Armie Hammer protagonista di The Offer la miniserie su Il Padrino

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)Tv 2sarà ildi Thela minidi Paramount+ sullo sviluppo de Iltv 2è stato scelto per interpretare Al Ruddy il produttore del film Ilnella limiteds Thedi Paramount+ la piattaforma di streaming del gruppo ViacomCBS che prenderà il posto di CBS All Access per poi arrivare in tutto il mondo (a partire dall’Australia, America Latina e paesi Scandinavi). Thescritta da Michael Tolkin, racconterà in 10 episodi la storia di Ruddy nelle fasi di preparazione ...