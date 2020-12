“Non voglio più essere donna”. La famosa attrice cambia vita: “Sono trans ed ecco come mi dovete chiamare” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Grossa trasformazione per Ellen Page. Dopo aver confidato sei anni fa di essere lesbica l’attrice canadese, 33 anni, ha annunciato di essere a tutti gli effetti transgender. Da ora in poi si farà chiamare con il nome maschile di Elliot. In un lungo post su Instagram Page ha spiegato di considerarsi un trans “Non binario”, vale a dire né uomo né donna, e che da oggi in poi userà i pronomi he/they, ovvero lui/loro. “Non riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono e proseguire la mia vita come l’autentico me stesso. Sono stato infinitamente ispirato da molte persone appartenenti alla comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante che portate avanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Grossa trasformazione per Ellen Page. Dopo aver confidato sei anni fa dilesbica l’canadese, 33 anni, ha annunciato dia tutti gli effettigender. Da ora in poi si farà chiamare con il nome maschile di Elliot. In un lungo post su Instagram Page ha spiegato di considerarsi unbinario”, vale a dire né uomo né donna, e che da oggi in poi userà i pronomi he/they, ovvero lui/loro.riesco a esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono e proseguire la mial’autentico me stesso. Sono stato infinitamente ispirato da molte persone appartenenti alla comunità. Grazie per il vostro coraggio, la vostra generosità e il lavoro incessante che portate avanti ...

borghi_claudio : Non voglio aprire troppi fronti ma tengo sempre un occhio su Siena. Le cose che stanno accadendo in casa Unicredit… - pbersani : Non voglio ricordare di Luciano Guerzoni i meriti accademici e culturali, né il suo ruolo di protagonista nella sin… - OfficialCiro : ‘Avevi ragione tu Diego,quando mi prendevi in giro dicendomi che non ero il difensore più forte del mondo. Avevi ra… - alycecappellaio : RT @_manu_41222297: ??Trascorsi giorni interi Senza dire una parola E quanto #AvreiVoluto in quell'istante che ci fossi Perché ti voglio ben… - Invisibile18 : RT @heartless_li: Non voglio qualcuno che mi dica: resta. Voglio qualcuno che mi stringa forte per non farmi andar via. -

Ultime Notizie dalla rete : “Non voglio Bruno Editore lancia Alex D'Alessandro e Luca Losco, Proteggiti Dalle Crisi Finanziarie: il Bestseller su come investire in tempi di crisi Fortune Italia