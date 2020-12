Non solo Dpcm, arriva il decreto legge di Natale con il blocco totale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – In arrivo un decreto legge di Natale. Il governo giallofucsia intende infatti integrare il prossimo Dpcm e imprimere una ulteriore stretta alle restrizioni sugli spostamenti, a prescindere dal colore delle regioni. Nessuna deroga sul coprifuoco alle 22, niente cenoni con persone non conviventi, divieto assoluto di uscire dal proprio comune il 25, il 26 e il 1 gennaio. Tutti divieti che finiranno probabilmente in un decreto ad hoc. Obiettivo: far trascorrere obbligatoriamente le vacanze di Natale a casa. blocco totale degli spostamenti per decreto legge Il nuovo giro di vite è stato stabilito alla luce del vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza giallofucsia. Prevale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – In arrivo undi. Il governo giallofucsia intende infatti integrare il prossimoe imprimere una ulteriore stretta alle restrizioni sugli spostamenti, a prescindere dal colore delle regioni. Nessuna deroga sul coprifuoco alle 22, niente cenoni con persone non conviventi, divieto assoluto di uscire dal proprio comune il 25, il 26 e il 1 gennaio. Tutti divieti che finiranno probabilmente in unad hoc. Obiettivo: far trascorrere obbligatoriamente le vacanze dia casa.degli spostamenti perIl nuovo giro di vite è stato stabilito alla luce del vertice del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione della maggioranza giallofucsia. Prevale ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo gas TRC Giornale Maggioranza in confusione sulla ciclabile ’provvisoria’

I consiglieri Lanciotti e Catalini non votano il finanziamento di 100mila euro. L’assessore assicura: "La pista definitiva sarà tra il marciapiede e gli chalet" ...

Bocciata la mozione di sfiducia a Gallera. Ma è la quiete prima della tempesta

Al Pirellone respinta la richiesta delle opposizioni ma l’accordo di maggioranza ormai è fatto: rimpasto dopo il sì al Bilancio ...

