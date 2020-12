Non lascia il carrello al nigeriano, lui lo lascia in una pozza di sangue. Massacrato per un euro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anzio, 2 dic – lasciato in un lago di sangue da un nigeriano che gli contendeva il possesso di un carrello del supermercato, e quindi della preziosa moneta da un euro in esso contenuto. Per tanto così si finisce in ospedale e si rischia di crepare nell’Italia dei porti aperti. Massacrato da un nigeriano per un carrello della spesa E’ successo in un supermercato ad Anzio, comune del litorale romano dove un cliente è stato brutalmente attaccato da un senzatetto di origini nigeriane e lasciato sanguinante sul selciato. Lo riporta RomaToday. L’immigrato, un 25enne, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Al momento del fermo l’uomo teneva ancora tra le mani il coccio di vetro con cui aveva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Anzio, 2 dic –to in un lago dida unche gli contendeva il possesso di undel supermercato, e quindi della preziosa moneta da unin esso contenuto. Per tanto così si finisce in ospedale e si rischia di crepare nell’Italia dei porti aperti.da unper undella spesa E’ successo in un supermercato ad Anzio, comune del litorale romano dove un cliente è stato brutalmente attaccato da un senzatetto di origini nigeriane eto sanguinante sul selciato. Lo riporta RomaToday. L’immigrato, un 25enne, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Al momento del fermo l’uomo teneva ancora tra le mani il coccio di vetro con cui aveva ...

L’infermiere del Dea di Lecce che ha scelto di denunciare rimanendo nell’anonimatoè costretto a usare buste dell’immondizia e nastro adesivo per difendersi dal contagio ...

Galeotto è stato stato un articolo di una nota rivista patinata per uomini, che spiegava quali fossero le sette cose da non fare con le tette di una donna, tra cui non usarle come pulsanti, evitare di ...

L'infermiere del Dea di Lecce che ha scelto di denunciare rimanendo nell'anonimato è costretto a usare buste dell'immondizia e nastro adesivo per difendersi dal contagio ...

Galeotto è stato stato un articolo di una nota rivista patinata per uomini, che spiegava quali fossero le sette cose da non fare con le tette di una donna, tra cui non usarle come pulsanti, evitare di ...