"Non è ancora pronto". Mentana, il ritardo perenne di Conte: Dpcm, "c'è chi ha deciso di provocare" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le misure del nuovo Dpcm? "Non sono ancora pronte": parola di Enrico Mentana, che in apertura del Tg di La7 ha fatto il punto della situazione sul decreto che Giuseppe Conte dovrà firmare necessariamente nella giornata di domani, dato che entrerà in vigore a partire da venerdì 4 dicembre. Come al solito il governo fa le cose all'ultimo, lasciando gli italiani in sospeso tra voci e indiscrezioni varie su cosa si potrà fare e cosa no nel periodo delle festività di Natale e Capodanno. Secondo Mentana i punti fermi del nuovo Dpcm saranno il coprifuoco per tutti alle 22 e la messa natalizia anticipata alle 20/20.30, mentre sugli spostamenti è ancora in corso un acceso confronto. Stavolta i problemi sono soprattutto interni alla maggioranza, che non riesce ...

