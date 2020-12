“No all’apertura di Altaforte”. I nuovi comunisti sono terrorizzati dai libri (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – Un nuovo nemico del monopensiero si aggira per l’Italia: una libreria. Tutte le potenze dell’antifascismo si sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo nemico: l’Anpi, i centri sociali, Rifondazione, Potere al Popolo, circoli anarchici e collettivi rossi. Ma dodecafoniche parafrasi di ottocenteschi Manifesti a parte, la nota stridente di certi strilloni si traduce con un pervicace accanimento nei confronti di Altaforte nel nome, udite udite, della “società civile vivace e inclusiva”. sono loro, gli strilloni antinomici dell’antifascismo riuniti in decine di sigle policrome, a voler sindacare su cosa sia degno di essere incluso vivacemente nella società civile e cosa invece debba essere relegato nell’antro oscuro della barbarie. Altaforte, il nuovo nemico dell’antifascismo E tra le decine di sigle della screziata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – Un nuovo nemico del monopensiero si aggira per l’Italia: una libreria. Tutte le potenze dell’antifascismo sicoalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo nemico: l’Anpi, i centri sociali, Rifondazione, Potere al Popolo, circoli anarchici e collettivi rossi. Ma dodecafoniche parafrasi di ottocenteschi Manifesti a parte, la nota stridente di certi strilloni si traduce con un pervicace accanimento nei confronti di Altaforte nel nome, udite udite, della “società civile vivace e inclusiva”.loro, gli strilloni antinomici dell’antifascismo riuniti in decine di sigle policrome, a voler sindacare su cosa sia degno di essere incluso vivacemente nella società civile e cosa invece debba essere relegato nell’antro oscuro della barbarie. Altaforte, il nuovo nemico dell’antifascismo E tra le decine di sigle della screziata ...

RegLiguria : REGIONE LIGURIA DICE NO ALL'ESTRAZIONE DEL TITANIO NEL PARCO DEL BEIGUA La Regione non consentirà l'apertura di ca… - Lord_Vltor : @Giovaguerrato Da Trieste: 'Ingolfati si, bare all'aperto no.' Non so se sìano ingolfati per personale/orari ridott… - ZenatiDavide : Apertura piste sci, l’Austria ci ripensa: Impianti aperti sì o no? Cosa accadrà per le feste a partire dal ponte pe… - zazoomblog : Azzolina dice no all’apertura delle scuole la domenica - #Azzolina #all’apertura #delle #scuole - faberskj : @3dc8 No, non lo è stato. Un grande ragazzo direi però vista l’età (25). Su questo non c’è dubbio. Penso anche la m… -

Ultime Notizie dalla rete : “No all’apertura SNAI – Europa League: italiane favorite Napoli, colpo qualificazione a 1,80 Fortune Italia