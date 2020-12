No agli antibiotici, sì al paracetamolo: le linee guida per le cure a domicilio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministero della Salute fa chiarezza sulle cure da prescrivere ai pazienti che si trovano a casa. Dopo diversi mesi dall'inizio della , la direzione generale della programmazione e quella della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il ministero della Salute fa chiarezza sulleda prescrivere ai pazienti che si trovano a casa. Dopo diversi mesi dall'inizio della , la direzione generale della programmazione e quella della ...

Il ministero della Salute fa chiarezza sulle cure da prescrivere ai pazienti Covid che si trovano a casa. Dopo diversi mesi dall'inizio della pandemia, la direzione generale della ...

La nuova unità fornisce i risultati rapidi circa i batteri resistenti agli antibiotici

Le infezioni batteriche hanno quello diventato di più grandi problemi sanitari universalmente e uno studio recente indica che i pazienti COVID-19 hanno una probabilità molto maggior di acquisto delle ...

