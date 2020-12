Neville rimanda Henderson | “Non so se sarà il prossimo portiere dello United”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) A volte l'abbondanza può essere un vantaggio. Il Manchester United, per esempio, può vantare due estremi difensori di altissimo livello come David De Gea e Dean. Il primo è stato il titolare inamovibile dal 2011 a oggi, ma l'arrivo dell'inglese cresciuto nel vivaio dei Red Devils ha messo in discussione la sua supremazia interna. Tuttavia le prime uscite stagionali sembrano aver dimostrato che lo spagnolo è ancora il numero uno.STIMAIl rendimento di De Gea ha convinto anche Gary. L'ex United ha espresso il suo parere sullo spagnolo a Viaplay Fotball: "Penso che De Gea sia il numero uno perchéha ancora molto da fare. Non mi lascio trasportare da un giovane e talentuosodel Manchester United. Negli ultimi 25 anni in cui ci sono stati portieri giovani e talentuosi che hanno minacciato ...