“Nelle scuole segnalati 65mila casi”: i dati del ministero. Galli: “Numero approssimato per difetto”. Miozzo: “Capire dove ci si ammala” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono 64.980 i casi di positivi al Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica ovvero tra alunni, docenti e collaboratori scolastici del primo e del secondo ciclo. A diffondere questi dati, finora non diffusi dal ministero dell’Istruzione e nemmeno dall’Istituto superiore di sanità, è la rivista Wired che ha presentato un’istanza di accesso generalizzato ottenendo dagli uffici di viale Trastevere i numeri – aggiornati al 31 ottobre – inviati al dicastero dai dirigenti scolastici. I dati sono stati forniti su base territoriale e riguardano 2.546 Comuni sugli oltre 6.700 sul cui territorio ha sede una scuola. dati dunque parziali che forniscono una fotografia non nitida della capillarità del contagio. Una fotografia che allarma Massimo Galli, primario dell’ospedale Sacco di Milano: “Riapriamo tutto prima di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono 64.980 i casi di positivi al Sars-Cov-2 nella popolazione scolastica ovvero tra alunni, docenti e collaboratori scolastici del primo e del secondo ciclo. A diffondere questi, finora non diffusi daldell’Istruzione e nemmeno dall’Istituto superiore di sanità, è la rivista Wired che ha presentato un’istanza di accesso generalizzato ottenendo dagli uffici di viale Trastevere i numeri – aggiornati al 31 ottobre – inviati al dicastero dai dirigenti scolastici. Isono stati forniti su base territoriale e riguardano 2.546 Comuni sugli oltre 6.700 sul cui territorio ha sede una scuola.dunque parziali che forniscono una fotografia non nitida della capillarità del contagio. Una fotografia che allarma Massimo, primario dell’ospedale Sacco di Milano: “Riapriamo tutto prima di ...

