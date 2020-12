Nba, ufficiale il rinnovo di Lebron James con i Lakers fino al 2023 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il regno di Lebron James a Los Angeles, sponda Lakers , continuerà ancora per almeno altre tre stagioni. Dopo aver riportato la franchigia gialloviola al titolo Nba , il Prescelto ha deciso di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il regno dia Los Angeles, sponda, continuerà ancora per almeno altre tre stagioni. Dopo aver riportato la franchigia gialloviola al titolo Nba , il Prescelto ha deciso di ...

La NBA ha ufficialmente reso note le partite in programma nei primi 3 giorni di regular season 2020-2021. Chiaramente, si parte da martedì 22 dicembre (in Italia equivale alla notte tra il 22 e il 23, ...

LeBron James ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i Los Angeles Lakers. È questa la notizia riportata pochi istanti fa da Shams Charania, insider NBA di The Athletic. Il nativo di Akron ha ...

