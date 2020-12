Nba, intervista a Giannis Antetokounmpo: 'LeBron è il migliore di tutti' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giannis Antetokounmpo sta cambiando. Ma si sente ancora il ragazzino cresciuto a Sepolia, quartiere povero di Atene. Quello che idolatrava LeBron James ('E' il mio Jordan') e riusciva a malapena a ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sta cambiando. Ma si sente ancora il ragazzino cresciuto a Sepolia, quartiere povero di Atene. Quello che idolatravaJames ('E' il mio Jordan') e riusciva a malapena a ...

SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, Dallas Mavericks, Luka Doncic: 'Ho lavorato sul tiro, quest'anno saremo più pronti' - SkySportNBA : NBA, Dallas Mavericks, Luka Doncic: 'Ho lavorato sul tiro, quest'anno saremo più pronti' - sportli26181512 : NBA, Dallas Mavericks, Luka Doncic: 'Ho lavorato sul tiro, quest'anno saremo più pronti': Risponde in quattro lingu… - bball_evo : NBA ???? - In un'intervista a Cosmote TV Giannis Antetokounmpo ha dichiarato: 'Se KD, LeBron e Anthony Davis venisse… - 76ersPride : Oggi ripartenza ufficiale coi primi allenamenti individuali. Una bella intervista a JoJo tanto per scaldare i motor… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba intervista NBA, Dallas Mavericks, Luka Doncic: "Ho lavorato sul tiro, quest'anno saremo più pronti" Sky Sport NBA, Giannis Antetokounmpo: “LeBron è ancora il miglior giocatore del mondo”

In un’intervista rilasciata a Cosmote TV, Giannis Antetokounmpo è tornato a parlare della scorsa stagione e di quello che attende Milwaukee il prossimo anno. Il greco è partito da una valutazione curi ...

NBA, Dallas Mavericks, Luka Doncic: "Ho lavorato sul tiro, quest'anno saremo più pronti"

“ Io sono pronto, ma i miei capelli molto meno ”. Comincia con una mano che cerca di arruffare il ciuffo e uno sguardo attento in telecamera la stagione NBA di Luka Doncic, uno dei giocatori più attes ...

In un’intervista rilasciata a Cosmote TV, Giannis Antetokounmpo è tornato a parlare della scorsa stagione e di quello che attende Milwaukee il prossimo anno. Il greco è partito da una valutazione curi ...“ Io sono pronto, ma i miei capelli molto meno ”. Comincia con una mano che cerca di arruffare il ciuffo e uno sguardo attento in telecamera la stagione NBA di Luka Doncic, uno dei giocatori più attes ...