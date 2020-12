NBA | il programma di Natale | cinque partite il 25 dicembre | spicca Lakers-Mavericks

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La NBA il giorno diè uno dei momenti classici per gli amanti dello sport. Il 25, tra un piatto e l’altro, ci si riesce a gustare ledella massima Lega cestistica americana. Quest’anno il giorno di festa sarà purtroppo condizionato dall’emergenza sanitaria, cenoni e grandi pranzi con tutta la famiglia saranno purtroppo un ricordo, ma il basket in televisione sotto l’albero è una sicurezza. La nuova stagione incomincerà tra meno di tre settimane e asi farà subito sul serio, per la gioia di tutti i network televisivi che pregustano il pieno di ascolti. Come ha fatto trapelare ESPN, quel giorno andranno in scena. Si incomincerà alle ore 18.00 italiane con Miami-New Orleans, si proseguirà alle ore 20.30 con Milwaukee-Golden State, poi alle ore ...