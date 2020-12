NBA 2020-2021 | esordio con Lakers-Clippers e Nets-Warriors Venerdì il calendario fino al 4 marzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo le cinque sfide di Natale, ildella NBAsi va a dispiegare ulteriormente, anche se soltanto per quanto riguarda le partite che, negli States, saranno trasmesse in diretta nazionale sulla ABC, sulla TNT e sulla ESPN. Sarà il derby di Los Angeles traad aprire le danze, martedì 22 dicembre, insieme a Brooklyne Golden State, che tecnicamente saranno le prime due squadre a scendere in campo. Quest’ultimo, in linea teorica, dovrebbe essere il match che rivedrà in campo Kevin Durant, proprio di fronte a parte dei suoi ex compagni. Il 23 dicembre sarà invece la volta di Boston Celtics-Milwaukee Bucks e di Phoenix Suns-Dallas Mavericks, mentre non sono previste partite il 24, in quella che è una tradizione storica ...