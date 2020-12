Natale senza vacanza in crociera: il Governo (e il Covid-19) vietano alle navi di mollare li ormeggi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il primo (e si spera anche ultimo) Natale dell'era Covid-19 sarà anche senza crociere. Un divieto a "mollare gli ormeggi" per le compagnie di crociera stabilito nel corso del vertice tra il premier ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il primo (e si spera anche ultimo)dell'era-19 sarà anchecrociere. Un divieto a "gli" per le compagnie distabilito nel corso del vertice tra il premier ...

matteograndi : “Ma come fate a pensare al Natale con 700 morti al giorno” è solo retorica strappa-like. In Italia ci sono da sempr… - SimoneCosimi : Natale senza tavolate, Capodanno senza botti e concerti in piazza. Praticamente un sogno - MarioManca : La gag era evitabile ed è uscita male, ma Bianca Guaccero ha chiesto scusa prendendosi le sue responsabilità. Chied… - __Lock : se ci bloccano tra comuni faccio scrivere una giustificazione a mia sorella dalla psichiatra perché in questo perio… - fendente1 : RT @fendente1: AIUTIAMO VITTORIO A TROVARE CASA A QUESTI AMORI???Zioo ci hanno detto che tra poco è Natale..ma noi siamo ancora senza una… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale senza Natale senza cenone, solo il 46% festeggerà con i familiari (e le restrizioni spaventano i giovani) Il Messaggero La magia a Natale arriva con Topolino!

Per tutto dicembre, storie emozionanti e gadget esclusivi renderanno indimenticabile l’atmosfera delle Feste con Topi e Paperi. Si comincia con gli addobbi per l’albero, con i numeri 3393 e 3394 (2 e ...

Massimo Cacciari, come passerà il Natale? “Farò un’orgia in piazza San Marco a Venezia”

La conduttrice gli ha rivolto la fatidica domanda su “come passerà il Natale” e Cacciari senza nemmeno pensarci troppo ha affermato: “Un’orgia in piazza…”. Poi si è subito corretto: “Un assembramento, ...

Per tutto dicembre, storie emozionanti e gadget esclusivi renderanno indimenticabile l’atmosfera delle Feste con Topi e Paperi. Si comincia con gli addobbi per l’albero, con i numeri 3393 e 3394 (2 e ...La conduttrice gli ha rivolto la fatidica domanda su “come passerà il Natale” e Cacciari senza nemmeno pensarci troppo ha affermato: “Un’orgia in piazza…”. Poi si è subito corretto: “Un assembramento, ...