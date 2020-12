Natale con coprifuoco e senza spostamenti Ecco come sarà il nuovo Dpcm

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Confermato ile limiti atra Regioni ma anche tra Comuni durante le vacanze di. Prevale la linea dura per ilchevarato nelle prossime ore che conterrà le misure valide fino al termine delle festività. Tante le questioni sul tavolo dell’esecutivo in queste ore che si deve destreggiare tra la voglia di celebrare le feste in famiglia degli italiani e il non vanificare i sacrifici fatti fino ad oggi che hanno portato a un calo dei contagi. D’altronde il ministro della Salute Speranza avverte: abbassare la guardia durante le festività vuol dire aumentare il rischio di una terza ondata a gennaio. E così è già sicuro cheunveglioni con il...