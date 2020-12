Napoli: parto prematuro, morta la neonata. Parla il papà: “Mia moglie lasciata 40 minuti in barella” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Napoli: parto prematuro, morta la neonata. Parla il papà. Il papà della bimba nata prematura a 6 mesi, Mario Conson: “I bambini vanno tutelati. Abbiamo sporto denuncia perché episodi simili non accadano ad altri genitori. Vogliamo fare chiarezza se ci sono stati casi di malasanità. L’ambulanza è arrivata senza incubatrice, gli ho dato io le forbici per il cordone ombelicale. Mia moglie rimasta 30 minuti in barella col corpicino della figlia, in codice rosso, per fare l’accettazione”. “Mia moglie in codice rosso è rimasta per oltre 30 minuti su una barella col corpo senza vita di mia figlia accanto e con la placenta ancora attaccata. Gliel’hanno rimossa solo dopo aver ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 2 dicembre 2020)lail. Ildella bimba nata prematura a 6 mesi, Mario Conson: “I bambini vanno tutelati. Abbiamo sporto denuncia perché episodi simili non accadano ad altri genitori. Vogliamo fare chiarezza se ci sono stati casi di malasanità. L’ambulanza è arrivata senza incubatrice, gli ho dato io le forbici per il cordone ombelicale. Miarimasta 30in barella col corpicino della figlia, in codice rosso, per fare l’accettazione”.in codice rosso è rimasta per oltre 30su una barella col corpo senza vita di mia figlia accanto e con la placenta ancora attaccata. Gliel’hanno rimossa solo dopo aver ...

