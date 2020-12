Napoli, medici accerchiati e picchiati alle Vele, la denuncia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Li hanno accerchiati, offesi, picchiati e si sono sbagliati anche contro il mezzo del 118. Questo quanto avvenuto ieri sera alle 23 a Scampia, area nord di Napoli dove una equipe di medici e infermieri è stata presa di mira da una cinquantina di persone. Ed è la 51esima aggressione dall’inizio dell’anno nella triste statistica tenuta dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che raccoglie denunce e racconti degli operatori aggrediti in Campania. “Ore 23 l’ambulanza di Scampia viene attivata per codice rosso, perdita di coscienza , nelle Vele di Scampia – scrivono – L’equipaggio in pochi minuti era sul posto, e al loro arrivo hanno trovato un gruppo di persone che li ha accolti con calci e pugni all’indirizzo del mezzo di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Li hanno, offesi,e si sono sbagliati anche contro il mezzo del 118. Questo quanto avvenuto ieri sera23 a Scampia, area nord didove una equipe die infermieri è stata presa di mira da una cinquantina di persone. Ed è la 51esima aggressione dall’inizio dell’anno nella triste statistica tenuta dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate che raccoglie denunce e racconti degli operatori aggrediti in Campania. “Ore 23 l’ambulanza di Scampia viene attivata per codice rosso, perdita di coscienza , nelledi Scampia – scrivono – L’equipaggio in pochi minuti era sul posto, e al loro arrivo hanno trovato un gruppo di persone che li ha accolti con calci e pugni all’indirizzo del mezzo di ...

