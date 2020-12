Napoli, Insigne è di nuovo un leader: ora il rinnovo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A breve potrebbero cominciare le trattative per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Gli ultimi aggiornamenti Lorenzo Insigne non ha intenzione di lasciare il Napoli, soprattutto ora che è tornato ad essere il leader della squadra di Gennaro Gattuso. Una rinascita che secondo Gazzetta dello Sport ha intrigato anche la dirigenza del club, pronta a intavolare i discorsi per il rinnovo di contratto. L’attuale accordo scade nel giugno 2022 e Insigne a maggio ha cambiato il proprio agente, passando Mino Raiola a Vincenzo Pisacane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A breve potrebbero cominciare le trattative per ildi Lorenzo. Gli ultimi aggiornamenti Lorenzonon ha intenzione di lasciare il, soprattutto ora che è tornato ad essere ildella squadra di Gennaro Gattuso. Una rinascita che secondo Gazzetta dello Sport ha intrigato anche la dirigenza del club, pronta a intavolare i discorsi per ildi contratto. L’attuale accordo scade nel giugno 2022 ea maggio ha cambiato il proprio agente, passando Mino Raiola a Vincenzo Pisacane. Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ??| @Lor_Insigne ha raggiunto Luis Vinicio alla 10ª posizione per numero di gol realizzati con la maglia del Napoli… - pisto_gol : Nap-Rom 4:0 Nello stadio Maradona,con la maglia dell’Argentina, il Napoli domina una Roma in difficoltà : segna Ins… - zazoomblog : Corsport: Insigne non ha rivali nel Napoli il suo ruolo è fondamentale - #Corsport: #Insigne #rivali #Napoli - zazoomblog : Gazzetta: Nessun intoppo per il rinnovo di Insigne vuole chiudere la carriera al Napoli - #Gazzetta: #Nessun… - napolista : Corsport: #Insigne non ha rivali nel #Napoli, il suo ruolo è fondamentale - ilNapolista -