Napoli, Giuntoli ha messo gli occhi su Diakite (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Napoli, Giuntoli punta Diakite Secondo quanto riportato da Tuttoc.com, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Salim Diakite terzino del Teramo. Giuntoli, vorrebbe bloccare il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 2 dicembre 2020)puntaSecondo quanto riportato da Tuttoc.com, ilavrebbeglisu Salimterzino del Teramo., vorrebbe bloccare il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, ULTIM'ORA CLAMOROSA GIUNTOLI CHIUDE UN NUOVO ACQUISTO, ANTICIPATA MEZZA SERIE A. IL DS PIAZZA IL COL… - sscalcionapoli1 : Napoli sul giovane Diakite: Giuntoli punta a bloccare il talentuoso 2000 #calciomercato - iamjohnnystone : @ruotebucate Giuntoli non è DS da Napoli. Io andrei sempre sul mercato sudamericano. Li si trovano talenti a bizzeffe. - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA CLAMOROSA GIUNTOLI CHIUDE LO SCAMBIO, A GENNAIO SARA' AZZURRO. CHE COLPO PER IL NAPOLI, I DETTAGL… - OdeonZ__ : Giuntoli: 'Vincere per onorare Diego. Siamo tutti con Gattuso' -