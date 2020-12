Napoli | da oggi è operativa la tensostruttura del Cardarelli

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A partire dasaràlainstallata nel parcheggio dell’ospedale. La tenda potrà ospitare 16 pazienti ed è riservata ai casi positivi accertati paucisintomatici o casi sospetti, in attesa del trasferimento nei reparti. I pazienti resteranno nellail tempo utile per terminare gli accertamenti e decidere il percorso terapeutico del paziente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sscnapoli : Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, complet… - annatrieste : Il cuore di Napoli è sempre azzurro. Non oggi. Oggi tenimme ''o core scuro scuro'. D10 è tornato da dove è venuto… - ciropellegrino : Questa foto l'ha scattata il mio amico Luciano Ferrara, maestro della foto cronaca a #Napoli. Aveva fotografato l'… - marzy83 : RT @IfUnioncamere: Oggi a #Napoli 3a tappa del #GiroDonnedImpresa. Prosegue il roadshow dei Comitati #ImprenditoriaFemminile delle Camere d… - marcofrancini1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli oggi

"Se il governo pensa di far calare il sipario su questa vertenza si sbaglia, come si sbagliano quei politici che vengono qui per fare propaganda, vogliamo soluzioni non chiacchiere" ...Napoli, equipaggio del 118 aggredito a Scampia: medico ferito con un pugno. Li hanno accerchiati, offesi, picchiati e si sono scagliati anche contro il mezzo del 118. Questo quanto avvenuto ieri sera ...