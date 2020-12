Moviola Champions League 5° turno, così Inter e Atalanta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Moviola di Gladbach-Inter e Atalanta-Midtjylland: GLADBACH-Inter " Aperta e tirata fino in fondo, non è stata una gara semplice neanche sul piano arbitrale. L'olandese Makkelie ha il suo da fare ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ladi Gladbach--Midtjylland: GLADBACH-" Aperta e tirata fino in fondo, non è stata una gara semplice neanche sul piano arbitrale. L'olandese Makkelie ha il suo da fare ...

sportli26181512 : Inter, decisivo il Var: sul 2-3 Embolo è in fuorigioco. Atalanta, Djimsiti rischia il rosso: Inter, decisivo il Var… - Gazzetta_it : #Inter, decisivo il #Var: sul 2-3 Embolo è in fuorigioco. #Atalanta, Djimsiti rischia il rosso - infoitsport : Champions, rivivi la MOVIOLA: annullato il 3-3 Gladbach di Plea per fuorigioco di Embolo - sportli26181512 : Champions, la MOVIOLA LIVE di Inter e Atalanta: Lautaro, giallo per simulazione: Quinta giornata di Champions Leagu… - prometheus04207 : @diegonoisevic @il_Malpensante È anche vero che lui giocava in una squadra che, quando ha incrociato l'Inter e le a… -