Morto Henri Chenot, addio al “mago” delle diete per i vip: da lui Andreotti a Berlusconi, Naomi Campbell e Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È Morto Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip. Catalano di origini e francese d’adozione, Chenot, guru della biontologia, era considerato uno dei massimi esperti al mondo di alimentazione tanto da rivoluzionare i piani dieta. Nel suo Hotel Palace a Merano ha ospitato dal 1980 molti vip del mondo dello spettacolo e dello sport, Luciano Pavarotti, Naomi Campbell, Flavio Briatore, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. Nel corso dei decenni nel suo polo dedicato alla salute e benessere sulle rive del Passirio si sono recati anche gli ex Presidenti del Consiglio, Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi, diversi politici e Capi di Stato internazionali. Ma anche Lucio Dalla si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) È, il celebre magoper vip. Catalano di origini e francese d’adozione,, guru della biontologia, era considerato uno dei massimi esperti al mondo di alimentazione tanto da rivoluzionare i piani dieta. Nel suo Hotel Palace a Merano ha ospitato dal 1980 molti vip del mondo dello spettacolo e dello sport, Luciano Pavarotti,, Flavio Briatore, Zinedine Zidane e. Nel corso dei decenni nel suo polo dedicato alla salute e benessere sulle rive del Passirio si sono recati anche gli ex Presidenti del Consiglio, Giulioe Silvio, diversi politici e Capi di Stato internazionali. Ma anche Lucio Dalla si ...

