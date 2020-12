Morto a 94 anni ex Presidente francese Valery Giscard D'Estaing (Di giovedì 3 dicembre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E' Morto l'ex Presidente francese Valery Giscard d'Estaing. Lo riportano i media francesi. Aveva 94 anni ed era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Capo dello Stato dal 1974 al 1981, era già stato ricoverato il 14 settembre all'ospedale Georges Pompidou di Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E'l'exd'. Lo riportano i media francesi. Aveva 94ed era ricoverato in ospedale a Tours da metà novembre. Capo dello Stato dal 1974 al 1981, era già stato ricoverato il 14 settembre all'ospedale Georges Pompidou di Parigi, per una lieve infezione ai polmoni. (ITALPRESS).

È morto al San Luca don Giuseppe Sgherri

lucca Ieri al San Luca è mancato don Giuseppe Sgherri, ospite da anni della Casa del Clero: di recente si era aggravato. Le esequie saranno celebrate oggi alle 15 nella chiesa di San Marco.

