Morte Maradona, nuovi dettagli: il suo cuore pesava il doppio del normale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere. Mentre il calcio ancora lo piange e lo omaggia, in Argentina c'è chi è a lavoro per capire se attorno alla scomparsa del Diez ci possano essere situazioni oscure relativamente alle cure ricevute dal 10 argentino.Secondo l'agenzia stampa statale Telam, ci sarebbero delle novità in merito al cuore del Diez. Da quanto si apprende, l'organo pesava il doppio rispetto ad uno normale. Secondo quanto osservato dai medici forensi che hanno eseguito l'autopsia, soffriva di "cardiomiopatia dilatativa" e il suo cuore pesava più di 500 grammi.Una notizia che richiama l'attenzione e che implica nuove perizie e indagini che si aggiungono agli altri studi tossicologici, attraverso i quali si cercherà di ...

